“Champions”. Quinta jornada pode fechar apuramentos

Com cinco equipas já apuradas (Nápoles, Club Brugge, Bayern Munique, Real Madrid e Manchester City), apenas o Grupo E não tem possibilidades de ficar já fechado, sendo que Benfica, que só depende de si próprio, e FC Porto podem assegurar os "oitavos", e o Sporting ficar já fora da luta pela qualificação.O Nápoles já assegurou o apuramento no Grupo A e pode ter a companhia do Liverpool, que precisa de apenas um ponto na visita ao Ajax.Com o Bayern de Munique já apurado na "poule" C, o Inter de Milão está perto de assegurar também a passagem à fase seguinte, bastando-lhe vencer em casa o Viktoria Plzen, último, sem pontos, um resultado que afastaria o FC Barcelona, que tem desvantagem no confronto direto com os italianos.No Grupo F, o Leipzig pode acompanhar o Real Madrid para a próxima ronda, mas terá de vencer em casa o campeão europeu e esperar que o Shakhtar Donetsk não pontue na vista ao Celtic.O Manchester City já está apurado no Grupo G e pode ter a companhia do Borussia Dortmund, que, contudo, tem de vencer em casa do campeão inglês para não ter de ficar à espera do resultado do Sevilha-Copenhaga. Um empate em Espanha apura desde logo os alemães.Apenas no Grupo E não há possibilidade de ficar tudo definido no que diz respeito ao apuramento para os ‘oitavos’, que apenas poderá ser assegurado por Chelsea ou Salzbrugo, que se defrontam na Áustria, com o vencedor a assegurar a continuidade na liga 'milionária'.O Chelsea também assegura o apuramento com um empate, desde que o AC Milan vença o Dínamo Zagreb.





Benfica quase, quase



Os encarnados, ainda invictos na prova, seguem no segundo lugar do Grupo H, com os mesmos oito pontos do líder Paris Saint-Germain, e um triunfo sobre a Juventus em casa garante o apuramento.



Um empate também serve ao Benfica, desde que os franceses não percam com o Maccabi Haifa.



Para o PSG se qualificar, tem de vencer os israelitas ou empatar, desde que a Juventus não triunfe no Estádio da Luz.



FC Porto e Sporting em luta



No Grupo B, com o surpreendente Club Brugge já apurado, o FC Porto também pode garantir a presença na próxima fase, precisando, para isso, de ganhar na Bélgica e esperar que o Atlético de Madrid não vença na receção ao Bayer Leverkusen.



Fora dos "oitavos" pode ficar já o Sporting, se perder na visita ao Tottenham - apura-se em caso de triunfo - e o Marselha vencer em casa do Eintracht Frankfurt, no Grupo D.



Se vencerem e o Sporting perder, os franceses garantem o apuramento, por terem vantagem no confronto direto sobre o conjunto português.