"Champions". Rafael Leão esteve em destaque

O AC Milan, atual campeão italiano, empatou 1-1 na visita ao Nápoles no jogo da segunda mão dos quartos de final e assegurou a passagem às "meias", depois da vitória na primeira mão por 1-0.No jogo de terça-feira, Rafael Leão foi decisivo no golo do AC Milan, numa arrancada ainda antes do meio-campo, deixando para trás vários adversários, antes de cruzar atrasado para o desviou de Giroud, que antes tinha falhado um penálti após uma falta sofrida pelo avançado luso.”, disse o avançado no final da partida.Rafael Leão acrescentou que sente orgulho em representar o AC Milan e explicou que tenta "ferir" os adversários com as suas características.", referiu.





Prometia equilíbrio o jogo de Nápoles, em que os anfitriões só tinham de anular um golo e tinham evidente vontade de "vingança", depois da derrota da primeira mão e, sobretudo, da goleada de 4-0 que lhe foi infligida para o campeonato.



Não era difícil pensar que o AC Milan ia enveredar pelo jogo defensivo, segurar o resultado e apostar muito no contragolpe - um quadro ideal para a velocidade e criatividade no "um contra um" do português Rafael Leão.





Nas meias-finais, o AC Milan vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os rivais do Inter Milão e o Benfica, com a equipa portuguesa a partir em desvantagem para o jogo desta quarta-feira, depois da derrota por 2-0 no Estádio da Luz, em Lisboa.





Real Madrid imparável





Autêntico especialista da "Champions", em que é a equipa mais bem-sucedida, o Real Madrid foi a Londres ganhar ao Chelsea por 2-0, ou seja os mesmos números da primeira mão e um 'pesado' agregado de 4-0, agora com um "bis" do brasileiro Rodrygo.





O Real Madrid, detentor do título, não se amedronta em nenhum estádio e voltou a controlar tudo, sempre, do princípio ao fim, graças a uma defesa "de betão".



Com Karim Benzema abaixo do habitual, foi o jovem brasileiro Rodrygo a resolver, com os golos aos 58 e 80 minutos.



Primeiro, foi Vinicius a prescindir de tentar marcar e a servir o seu compatriota Rodrygo, para um golo que "matava" logo ali a eliminatória, num jogo em que o Chelsea ainda tentou virar o rumo dos acontecimentos.



Depois, aos 80, foi Federico Valverde a avançar com a bola e colocá-la em boa posição para novo "tiro" certeiro de Rodrygo, cada vez mais um dos indiscutíveis nos "merengues" - uma exibição de excelência, em que também se contabiliza um remate "aos ferros" no minuto 20.



João Félix, avançado português do Chelsea, entrou aos 67 minutos e não teve mais sucesso do que os seus companheiros.