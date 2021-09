"Champions". Solidez defensiva do Benfica foi segredo da vitória sobre o "Barça"

Os encarnados tiveram uma entrada fortíssima no jogo que valeu frutos, com um golo de Darwin Nuñez logo aos três minutos, que viria a revelar-se fundamental para o que aconteceu na segunda parte, com mais dois golos, um de Rafa e outro do avançado uruguaio.





Na análise à partida o treinador do Benfica, Jorge Jesus, considerou: "Jogaram duas grandes equipas, o Benfica tem estado num momento muito bom, muito confiante. Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário, com grandes jogadores, e tínhamos que estar ao nível do valor do Benfica. Taticamente, tínhamos de estar muito fortes no processo defensivo, e a equipa foi gerindo os momentos do jogo.



Era importante para nós que o último e o penúltimo passe não agredisse a equipa defensivamente. Fomos uma equipa muito forte a sair, fizemos três golos, na primeira parte poderíamos estar com mais um jogador, o Piqué tinha de ser expulso.



Importa destacar duas coisas: a vitória do Benfica e o apoio dos adeptos à equipa. Grande jogo coletivo e individual dos jogadores.



Para ganhar jogos, é preciso marcar golos. Para ganhar ao FC Barcelona, tinha de marcar mais que um golo. Com apenas um golo, o Benfica ia sofrer, o "Barça" ofensivamente faz muitos golos.



A equipa esteve ainda melhor defensivamente. O Vlachodimos não defendeu nenhum remate. É sinal da qualidade defensiva.



(É uma das suas melhores vitórias?) As minhas vitórias são as que dão prestígio e títulos.



(Sobre o melhor em campo) Pelos golos, vão dizer que é o Darwin. Para mim, destacava mais a equipa, toda ela muito forte. Tivemos muitos jogadores ao seu melhor nível, e os três jogadores da frente mexeram com o jogo, mas também é verdade que não sofremos golos.









Para Ronald Koeman, treinador do FC Barcelona, a leitura do jogo e da derrota foi a seguinte: “O que aconteceu? Marcaram muito rápido no início, a reação da equipa foi muito boa. Tínhamos de marcar um ou dois golos para mudar o jogo, e depois do 2-0 foi difícil. Não criámos mais, mas ok, na minha opinião jogámos bem, em 60-70 minutos fomos a melhor equipa, com as melhores oportunidades. A diferença foi a eficácia".



Sobre as duas derrotas na "Champions" frisou: "Não se pode olhar apenas para o resultado. Toda a gente sabe que estamos a mudar muita coisa no clube e a equipa, hoje em dia, tem problemas. Além disso, durante mais de uma hora estivemos bem, mas falta-nos golo. Um empate ter-nos-ia dado confiança para ganhar. Mais uma vez, foram mais eficazes".









A propósito da segurança do seu posto de trabalho afirmou: "Não é uma pergunta para mim”.