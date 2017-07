Chapecoense anuncia Vinícius Eutrópio como novo treinador

06 Jul, 2017, 16:47 | Futebol Internacional

Eutrópio, de 51 anos, já tinha sido treinador da Chapecoense em 2015 e estava sem equipa para treinar, depois de ter sido despedido do Santa Cruz, do Recife, equipa da II Divisão, a 10 de junho.



Como treinador, o antigo futebolista orientou também equipas como o Fluminense, o Figueirense, o Ponte Preta e o América de Belo Horizonte, além do Estoril-Praia, em Portugal, e o Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.



O novo treinador da equipa de Chapecó irá substituir Vágner Mancini, que foi destituído terça-feira, na sequência do empate a três golos alcançado no Rio de Janeiro, frente ao Fluminense, resultado que aumentou para cinco o número de partidas da equipa sem vencer.



Mancini até tinha iniciado bem a temporada, com a conquista do campeonato regional de Santa Catarina pelo segundo ano consecutivo, algo inédito na história do clube do sul do Brasil, e chegou também a liderar a Liga brasileira nas primeiras jornadas, mas seguiu-se uma fase negativa de resultados que a atiraram para a atual 15.ª posição, com três pontos apenas acima da zona de descida, após 11 jornadas disputadas.