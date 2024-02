Chaves empresta Issah Abass ao Sepahan

”, lê-se no comunicado divulgado nas redes sociais do clube flaviense.Issah Abass estava a cumprir a segunda época consecutiva ao serviço do Desportivo de Chaves, tendo cumprido 37 jogos e apontado cinco golos com a camisola azul-grená.O avançado ganês, de 25 anos, conta com passagens pelo Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, pelo Mainz, da Alemanha, pelo Utrecht e pelo Twente, dos Países Baixos e ainda pelo HNK Rijeka, da Croácia.O futebolista, natural de Asokwa, no Gana, prepara-se agora para a primeira experiência no futebol iraniano, sob o comando técnico do português José Morais.