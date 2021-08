Chelsea anuncia regresso de Lukaku por cinco épocas

“Foi uma longa jornada para mim: cheguei aqui quando era criança e volto com experiência e maturidade”, disse o atleta de 28 anos, que jogou nos ‘blues’ entre 2011 e 2014.



Segundo a comunicação social inglesa e italiana, a transferência do avançado terá valido 115 milhões de euros para os transalpinos.



“Estou contente e sinto-me abençoado por estar de voltar a este maravilhoso clube”, acrescentou Lukaku, que será orientado pelo técnico alemão Thomas Tuchel.



O regresso a casa, com o Chelsea a ser o atual campeão da Europa, “significa muito” para o belga, um “adepto desde pequenino” e que está inebriado “pelo sentimento de tentar ajudar a conquistar mais títulos”.



Estas sete temporadas fora, entre Everton, Manchester United e Inter de Milão, foram feitas de “altos e baixos”, experiências que tornaram o futebolista “mais forte”.



Em oito anos a disputar a Premier League, Lukaku apontou 113 golos, que o levam ao 20.º lugar dos melhores marcadores da história da competição, segundo o Chelsea.



Lukaku chegou ao Chelsea aos 18 anos, oriundo do Anderlecht, contudo só jogou 15 vezes pelos ‘blues’ em três épocas, duas das quais praticamente em empréstimos, ao West Bromwich Albion e depois ao Everton.



No Euro2020, em que a Bélgica eliminou Portugal nos oitavos de final, Lukaku fez parte da equipa ideal da UEFA, depois de apontar quatro golos. Pela seleção tem 64 golos em 98 desafios, sendo o melhor marcador da história da sua seleção.