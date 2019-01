Chelsea bate Newcastle e consolida quarto lugar em Inglaterra

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 19:40 / atualizado em 12 Jan, 2019, 19:42 | Futebol Internacional

O espanhol Pedro, aos nove minutos, e o brasileiro Willian, aos 57, deram a vitória aos 'blues', anulando o golo de Clark, aos 40, que então empatava o encontro para os 'magpies'.



Os comandados de Maurizio Sarri reforçaram o quarto lugar, com 47 pontos, mais seis do que o Arsenal, que perdeu em casa do West Ham (1-0) e está mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.



A vitória 'suada' do Chelsea permite-lhe ainda colocar pressão a Manchester City, segundo com 50 pontos, e Tottenham, terceiro com 48, uma vez que os 'spurs' só jogam no domingo, perante o Bournemouth, e os campeões ingleses na segunda-feira, ante o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.



Já a equipa do espanhol Rafa Benítez somou o sexto jogo sem vencer em todas as competições, o quinto na 'Premier League', e continua em zona de descida, em 18.º e antepenúltimo lugar, com 18 pontos.



O campeonato continua a ser liderado pelo Liverpool, que hoje venceu na deslocação ao terreno do Brighton graças a um penálti do egípcio Mohamed Salah, levando a equipa de Jürgen Klopp aos 57 pontos no topo da tabela.



O Burnley recebeu e venceu o Fulham por 2-1, depois de ter estado a perder, e subiu ao 15.º posto, com 21 pontos, enquanto os londrinos seguem em 19.º e penúltimo lugar, já a cinco pontos dos lugares de permanência.



Apesar da assistência do português Ricardo Pereira para o golo do nigeriano Ndidi, aos 58 minutos, o Leicester saiu derrotado da receção ao Southampton, que jogou a segunda parte com dez jogadores e teve Cédric Soares em campo a partir dos 57.



O jogo entre o Cardiff e o Huddersfield terminou sem golos, enquanto o Crystal Palace foi derrotado em casa por 2-1 pelo Watford, em que Domingos Quina foi suplente não utilizado.



Por seu turno, o Arsenal perdeu por um golo sem resposta na visita ao West Ham, e já não ganha um jogo fora de casa para a liga inglesa de futebol desde novembro, podendo ser alcançado no quinto lugar pelo Manchester United, que se desloca no domingo a Wembley para defrontar o Tottenham.