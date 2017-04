Chelsea bate Tottenham e qualifica-se para a final da Taça de Inglaterra

Lusa 22 Abr, 2017, 20:17 | Futebol Internacional

Os 'blues' apenas resolveram nos últimos 15 minutos o primeiro embate das meias-finais, que opunha os dois primeiros classificados da liga inglesa, desfazendo a igualdade 2-2 com golos do suplente Eden Hazard, aos 75, e Nemanja Matic, antigo jogador do Benfica, aos 80.



O Chelsea, que lidera o campeonato com quatro pontos de vantagem sobre o Tottenham, fica à espera do vencedor do confronto entre o Arsenal e o Manchester City, marcado para domingo, para conhecer o adversário na final da histórica competição.



O brasileiro Willian colocou por duas vezes o Chelsea em vantagem, aos cinco e 43 minutos, o primeiro de livre direto e o segundo de grande penalidade, mas os 'spurs' conseguiram restabelecer o empate, por intermédio de Harry Kane, aos 18, e Dele Alli, aos 52.



Enquanto o Chelsea regressa ao jogo decisivo da Taça de Inglaterra, que já venceu por sete vezes, a última das quais em 2012, o Tottenham voltou a cair nas meias-finais, o que aconteceu nas últimas sete vezes em que atingiu esta fase.