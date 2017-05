Chelsea campeão: "Época fantástica", diz Conte

RTP 13 Mai, 2017, 10:22 | Futebol Internacional

"Esta é uma grande conquista para os meus jogadores. Os meus atletas mostraram uma atitude soberba, uma grande vontade. Depois desta vitória, agora podemos apreciar", disse o técnico transalpino, após vencer fora o West Bromwich, por 1-0, em jogo da 37.ª jornada da 'Premier League'



Conte lembrou que o clube ainda pode vencer a Taça de Inglaterra, mas assumiu que "agora é tempo de comemorar" o seu primeiro título de campeão em solo britânico para no fim da época "poder descansar".



O capitão John Terry, que foi suplente praticamente toda a temporada, elogiou a equipa e a sua evolução jogo a após jogo.



"Foi um prazer vê-los desde do banco de suplentes. Ofereceu-me uma perspetiva diferente", assumiu.



Gary Cahill, também defesa do Chelsea, falou da necessidade de "valorizar este momento", revelando que todo o grupo "trabalhou muito duro" para atingir os objetivos.



"Não há melhor sensação no futebol. Fomos menosprezados como equipa e também individualmente. Agora silenciamos todos. Somos campeões", regozijou-se.



(com Lusa)