Chelsea contrata avançado Timo Werner ao Leipzig

As verbas envolvidas no negócio não foram reveladas pelos emblemas, embora a imprensa internacional fale num valor entre os 50 e os 60 milhões de euros pelo ponta de lança de 24 anos, 29 vezes internacional alemão (11 golos).



"Não tomei esta decisão contra o Leipzig, mas pelo meu sonho, de um dia jogar na Liga inglesa, a mais forte do mundo. Agora posso fazê-lo com um clube de topo europeu. Estou muito entusiasmado", explicou, citado pelos "blues" em comunicado.



A nota do clube londrino destaca o avançado como "um dos mais temidos jovens atacantes da Europa", enquanto a diretora do Chelsea, Marina Granovskaia, lhe desejou "tudo do melhor" até ao final da época.



Apesar de terminar a Bundesliga com o emblema alemão, Werner não irá representá-los no restante da Liga dos Campeões, a disputar numa inédita "final a oito" em Lisboa, em agosto, segundo apontou o Leipzig.



O Leipzig, por seu lado, lembrou "quatro anos bem-sucedidos" do avançado e recorda os números ao serviço do clube alemão: 157 jogos oficiais, 93 golos e 40 assistências.



Werner deu nas vistas ao serviço do Estugarda, onde se formou, antes de se transferir em 2016 para o Leipzig, anotando esta época 32 golos em 43 jogos.