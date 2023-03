Chelsea de sofrimento e Benfica de gala nos "oitavos"

Na Luz, o Benfica esteve ao seu melhor e conseguiu vulgarizar o Club Brugge, a quem já tinha ganhado por 2-0, na Bélgica. Hoje, acrescentou um resultado de 5-1, para um saldo final de 7-1, nada habitual nesta fase da prova.



Em Stamford Bridge, o Chelsea fez um jogo esforçado e saiu-se bem na receção ao Borussia Dortmund, um dos primeiros da liga alemã, a quem ganhou por 2-0, o suficiente para virar a desvantagem de 1-0 trazida de solo germânico.



Enzo Fernández, uma das referências do Benfica até janeiro, jogou em Londres, pelo Chelsea, a exemplo do português João Félix, que também não acabou a época onde começou, no plantel do Atlético de Madrid.



Ambos titulares, e substituídos ao minuto 67, tiveram razões para sorrir, já que o Chelsea segue na Europa em alta, ao contrário do que acontece na liga inglesa.



Rahem Sterling, aos 43 minutos, e Kai Havertz, aos 53, de grande penalidade - repetida, após falhar a primeira tentativa -, marcaram na vitória dos londrinos ante o histórico do futebol germânico, por quem o português Raphaël Guerreiro foi titular e fez o jogo todo.



Absolutamente perdidos na liga inglesa, longe dos lugares de acesso às provas europeias, os azuis de Londres comprovam uma vocação para os grandes jogos europeus e chegam pela terceira vez consecutiva aos "quartos" da "Champions".



"Águias" demolidoras



A partir de agora, o Benfica já sabe que será o intruso no quadro dos quartos de final da competição, fase a que chega com um percurso sem nenhuma derrota.



Um ano depois, os "quartos" de novo, para a formação da Luz, com vontade de fazer mais do que discutir a eliminatória com o Liverpool, que chegou a finalista na última época.



Em 12 meses, muita coisa mudou na Luz, rendida ao talento do treinador, Roger Schmidt.



Mas igualmente rendida ao goleador Gonçalo Ramos, autor de novo "bis" e símbolo perfeito do Benfica mais atacante desde há muitos anos.