Chelsea e Leicester nos quartos de final da Taça de Inglaterra

Mais fácil a tarefa do Chelsea, que cedo ganhou vantagem no marcador, logo aos dois minutos, pelo internacional brasileiro Willian, e arrumou a questão ainda na primeira parte com mais três golos, que estabeleceram o resultado final, do que a do Leicester, a quem valeu o golo solitário de James Vardy.



A equipa orientada pelo italiano Antonio Conte chegou ao intervalo a vencer por 4-0, com dois golos de Willian, aos dois e 32 minutos, um do espanhol Pedro, aos 27, e outro do internacional francês Olivier Giroud, aos 42, limitando-se na segunda parte a gerir a vantagem.



O Hull City ainda dispôs na segunda parte, aos 51 minutos, de um penálti, mas o médio irlandês David Meyler desperdiçou a oportunidade para marcar o tento de 'honra' da sua equipa.



O Leicester dominou grande parte do jogo, mas sentiu grandes dificuldades para ultrapassar a organização defensiva do Sheffield United, que só não conseguiu travar o golo de James Vardy, aos 66 minutos, após assistência de Riyad Mahrez, que regressou à competição após uma curta paragem promovida pelo treinador Claude Puel, na sequência da transferência abortada do internacional argelino para o Manchester City.



O Chelsea e o Leicester aguardam assim pelas restantes seis equipas que estarão nos quartos de final e que sairão dos jogos Sheffield Wednesday-Swansea, Brigthon-Coventry, West Bromwich-Southampton, Huddersfield-Manchester United (todos no sábado), Rochdale-Tottenham (domingo) e Wigan-Manchester City (segunda-feira).