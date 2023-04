Chelsea e Liverpool "empataram-se"

Na capital inglesa, no primeiro jogo após a saída do técnico Graham Potter, o Chelsea dispôs das melhores chances para desfazer a igualdade, mas acabou por pecar na altura de finalizar, com Félix a ser um daqueles que podia ter feito o "gosto ao pé".



Nos "reds", que, tal como os "blues", não vencem há três partidas seguidas, o luso Fábio Carvalho esteve no banco, mas não foi lançado por Jürgen Klopp.



Com este desfecho, o Liverpool segue no oitavo posto, com 43 pontos, os mesmos do Brentford (nono), e o Chelsea é 11.º, com 39, juntamente com o Fulham (10.º), de Marco Silva.



A Premier League é liderada de forma isolada pelo Arsenal, com 72 pontos, contra os 64 do segundo colocado Manchester City, que tem menos um jogo do que os "gunners".