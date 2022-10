Chelsea e Manchester United empatam

Uma grande penalidade cobrada pelo transalpino Jorginho, aos 87 minutos, a castigar uma falta cometida pelo suplente utilizado McTominay, parecia que iria bastar para os londrinos confirmarem o triunfo, mas, já no tempo de compensação, o brasileiro Casemiro (90+4) cabeceou com eficácia para o empate.



Em Stamford Bridge, os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares na equipa comandada por Erik Ten Hag, que deixou Cristiano Ronaldo fora das opções, depois do capitão da seleção portuguesa se ter recusado a entrar em campo no duelo com o Tottenham, na última ronda, um comportamento "inaceitável” para o técnico neerlandês.



Ainda no emblema de Manchester, o defesa central Raphaël Varane saiu lesionado e em lágrimas, aos 60 minutos, para dar lugar ao sueco ex-Benfica Lindelöf, dando a entender que a lesão pode ser grave e comprometer a participação no Mundial2022, ao serviço da atual campeã França.



Após o empate de hoje, as duas equipas continuam separadas apenas por um ponto na classificação, com os ‘blues’ a somarem 21, no quarto posto, e os ‘red devils’ 20, no quinto.



O Arsenal é quem lidera a Premier League, com 27 pontos, contra os 26 do Manchester City (segundo colocado), enquanto o Tottenham, próximo adversário do Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões, é terceiro, com 23, e, em caso de triunfo na receção ao Newcastle, volta a ‘colar-se’ ao City.