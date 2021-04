Chelsea empata com Brighton e marca passo na classificação

O empate diante do Brighton deixa o Chelsea no quarto posto, com 55 pontos, os mesmos do West Ham, quinto, equipa que recebe o Chelsea no próximo sábado, em partida da 33.ª ronda.

Já o Brighton conquistou mais um precioso ponto na luta pela fuga aos últimos lugares, sendo agora 16.º, com 34 pontos, mas sete do que o Fulham, 18.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção.