Chelsea empata em Southampton e pode perder quarto lugar

Os ‘saints’, que vêm em ‘queda livre’ desde o mês passado e não conquistavam qualquer ponto desde a vitória sobre o Liverpool (1-0), em 04 de janeiro, colocaram-se na frente do marcador aos 33 minutos, por intermédio do japonês Takumi Minamino, que está cedido pelos ‘reds.’



A resposta do Chelsea chegaria na segunda parte, com Mason Mount a ser derrubado por Danny Ings dentro da área do Southampton e a repor ele próprio a igualdade, de grande penalidade, aos 54 minutos.



Os ‘blues’ interromperam uma série de quatro vitórias e mantêm-se no quarto lugar da Premier League, com 43 pontos, menos três do que Manchester United e Leicester, segundo e terceiro colocados, respetivamente, que jogam no domingo.



Em vésperas de visitar o Atlético de Madrid, na terça-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Chelsea ficou à mercê do West Ham (42 pontos), que pode assumir o quarto posto, caso vença o dérbi londrino com o Tottenham, de José Mourinho, no domingo.



Já o Southampton, que chegou a estar no ‘top 4’ no primeiro terço da prova, colocou fim a uma série de seis derrotas seguidas e segue no 13.º lugar, com 30 pontos.