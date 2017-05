Chelsea está a uma vitória do título de campeão

Mário Aleixo - RTP 09 Mai, 2017, 07:18 | Futebol Internacional

Diego Costa (23), Marcos Alonso (34) e o ex-benfiquista Matic (65) consumaram o êxito dos londrinos num desafio com sentido único e que esteve muito perto de uma goleada bem mais expressiva.



Os "blues" têm mais sete pontos do que o Tottenham quando há apenas nove em disputa, pelo que vencendo na sexta-feira na visita ao West Bromwich Albion podem garantir já o sexto título de campeão. Caso tal não aconteça, José Mourinho pode ajudar se o seu Manchester United travar domingo os "spurs" em Londres.



Já o Middlesbrough ficou com os mesmos 28 pontos, já a sete do primeiro lugar de salvação, ocupado pelo Swansea, que tem mais um ponto do que o Hull City de Marco Silva.



Diego Costa, nas costas da defesa, inaugurou o marcador ao dominar com dificuldade o passe de Fabregas, ainda assim eficaz a inaugurar o marcador, fazendo o seu 20.º golo no campeonato.



Depois foi Marcos Alonso que, sem ângulo, tentou cruzar, mas a bola bateu nas pernas do guarda-redes e tomou a direção da baliza.



Depois de uma série de oportunidades falhadas, Matic estreou-se a marcar este campeonato, parando de peito um passe de Fabregas e disparando entre as pernas do norte-americano Bradley Guzan.