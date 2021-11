Chelsea firme no comando da Premier League

Antes da receção à Juventus, para a Liga dos Campeões, os ‘blues’ construíram o triunfo com golos do alemão Antonio Rudiger, aos 14 minutos, do francês N’Golo Kanté, aos 28, e do norte-americano Christian Pulisic, aos 71.



A formação comandada por Thomas Tuchel segue destacada no topo da Premier League, com 29 pontos, mais seis do que Manchester City e West Ham e mais sete face ao Liverpool.



Os ‘citizens’ apenas jogam no domingo, frente ao Everton, enquanto ‘hammers’ e ‘reds’ entram hoje em campo, perante Wolverhampton e Arsenal, respetivamente.



Já o Leicester, que não contou com o internacional português Ricardo Pereira, averbou o terceiro encontro seguido sem vencer e continua longe dos desempenhos das épocas anteriores, ocupando um modesto 12.º posto, com 15 pontos.