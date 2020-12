Chelsea goleia e sobe a quinto em Inglaterra

Muito bem na Europa, onde segue para os "oitavos" da Liga dos Campeões, o Chelsea tem tido períodos menos conseguidos no campeonato, como se viu nas duas anteriores jornadas, em que o saldo foi de derrotas.Agora, os pupilos de Frank Lampard não deslumbraram, mas, ainda assim, deu para uma vitória confortável e o regresso aos lugares de acesso às provas da UEFA, com o segundo melhor ataque na prova.Foi nas bolas paradas, especialmente nos remates de canto, que se viu a qualidade do Chelsea, que, aos 10 minutos, chegou ao 1-0 - canto de Mason Mount e cabeceamento de Thiago Silva.

Tammy Abraham fez os outros dois golos da noite, aos 78 e 80.





"Wolves" derrotado pelo Burnley



O Chelsea vinha de uma derrota justamente com, clube que também na última segunda-feiraOs "wolves" continuam a meio da tabela, em 11.º com 20 pontos, e têm um final de ano complicado, com jogos contra Tottenham e Manchester United pela frente.Fábio Silva, de grande penalidade, reduziu aos 89 minutos, após golos de Barnes (35) e Wood (51) para os anfitriões.A equipa de Nuno Espírito Santo continua a ser profundamente portuguesa e neste jogo alinhou de início com seis lusos, um número que depois cresceu até sete em campo, após as substituições.No final do jogo, todo o meio-campo e linha de ataque do Wolverhampton eram compostos por portugueses, uma situação sem paralelo na atual I Liga de Portugal.