Chelsea junta-se ao Arsenal na final da Liga Europa

09 Mai, 2019, 22:47 / atualizado em 09 Mai, 2019, 23:02

Chelsea e Arsenal carimbaram esta quinta-feira a presença na final da Liga Europa.





Nesta segunda mão da meia final, os 'blues' adiantaram-se no marcador, por intermédio de Loftus-Cheek, aos 28 minutos, mas permitiram o empate 1-1 com o Eintracht Frankfurt, que eliminou o Benfica, num golo de Luka Jovic, aos 49, depois do empate na Alemanha a uma bola.