Chelsea junta Supertaça à Champions

A equipa inglesa, que juntou assim a Supertaça à conquista da Liga dos Campeões da época 2020/221, foi superior ao Villarreal na primeira parte e no prolongamento e só na segunda parte a equipa espanhola conseguiu empurrar o Chelsea para o seu meio-campo e chegar ao empate com inteira justiça que levou o jogo para prolongamento.



Quando o internacional marroquino Hakim Ziyech abriu o marcador aos 27 minutos, já o Chelsea justificava o golo por estar a ser claramente dominante no jogo e pelas situações de perigo criadas junto à baliza de Asenjo.



O Villarreal ainda tentou reagir antes do intervalo, mas só na segunda parte é que conseguiu tomar conta do jogo, encostar os campeões europeus à sua área e criar algumas boas oportunidades de golo, uma delas concretizada pelo internacional espanhol Gerard Moreno, na sequência de uma grande jogada com o avançado senegalês Boulaye Dia, reforço da equipa espanhola, uma tabela que rompeu a defesa inglesa, aos 73 minutos.



O Chelsea pareceu acusar a saída prematura por lesão de Ziyech, ainda antes do intervalo, quando estava a ser o seu jogador mais inspirado em termos ofensivos, e o Villarreal ganhou outra dinâmica e acutilância com a entrada do equatoriano Estupinan a partir dos 58 minutos.



A equipa de Unay Emery, que atirou duas bolas aos ferros, justificou plenamente na segunda parte o direito a disputar o prolongamento, no qual o Chelsea voltou à mó de cima e a liderar o jogo perante um Villarreal mais encolhido e com o seu bloco mais baixo, que lhe permitiu com algum sufoco levar o jogo para os penáltis.



Nestes, a equipa inglesa acabou por ser mais competente, com o central Albiol a permitir a defesa a Arrizabalaga, que entrou aos 119 minutos a render Mendy só para os penáltis, a falhar o sétimo da sua equipa, já depois Havertz ter falhado o primeiro para o Chelsea, e Mandi o segundo para o Villarreal.



Estádio Winston Park, em Belfast



Chelsea - Villarreal, 1-1 (6-5, no desempate por penáltis)



Ao intervalo: 1-0.



No final dos 90 minutos: 1-1.



No intervalo do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, Ziyech, 27 minutos.



1-1, Gerard Moreno, 73.



Desempate por penáltis:



0-0, Havertz (defesa do guarda-redes)



0-1, Gerard Moreno



1-1, Azpilicueta



1-1, Mandi (defesa do guarda-redes)



2-1, Alonso



2-2, Estupiñán



3-2, Mount



3-3, Moi Gomez



4-3, Jorginho



4-4, Raba



5-4, Pulisic



5-5, Foyth



6-5, Rudiger



6-5, Albiol (defesa do guarda-redes)



Equipas:



- Chelsea: Mendy (Arrizabalaga, 119), Zouma (Christensen, 66), Chalobah, Rüdiger, Kanté (Jorginho, 65), Kovacic, Hudson-Odoi (Azpilicueta, 82), Ziyech (Pulisic, 43), Havertz, Alonso e Timo Werner (Mason Mount, 65).



Treinador: Thomas Tuchel.



- Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupinan, 58), Capoue (Mário Gaspar, 70), Trigueros (Moi Gomez, 70), Alberto Moreno (Morlanes, 85), Pino (Mandi, 91), Boulaye Dia (Dani Raba, 86) e Gerard Moreno.



Treinador: Unay Emery.



Árbitro: Sergey Karasev (Rússia).



Ação disciplinar: cartões amarelos para Rudiger (44), Yeremi Piño (61) e Dani Raba (119).



Assistência: Cerca de 13.000 espetadores.