Chelsea, Liverpool e Leicester, três candidatos a dois lugares na "Champions"

O Everton venceu quarta-feira na receção ao Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, graças a um golo do internacional brasileiro Richarlisson, aos 48 minutos, a acentuar a crise da equipa mais portuguesa de Inglaterra, que se apresentou com quatro portugueses no onze, Nelson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Fábio Silva, enquanto o seu compatriota André Gomes entrou aos 86 minutos, a render o médio islandês Gylfi Sigurdsson na equipa de Carlo Ancelotti.Já o Liverpool, desfalcado do internacional português Diogo Jota, lesionado, precisava de vencer em Burnley, para atacar ainda um lugar nos quatro primeiros que dá acesso à "Champions", e fê-lo de forma categórica, com golos de Roberto Firmino (43), Nathaniel Phillips (52) e Oxlade-Chamberlain (89).A vitória dos "reds" deixa ao rubro a 38.ª e última jornada, a disputar no domingo, com

A equipa londrina desloca-se a Birmingham, no domingo, para defrontar o Aston Villa, o Liverpool recebe o Cristal Palace, e o Leicester joga no King Power Stadium com o Tottenham, sendo que a equipa da cidade dos Beatles tem uma diferença entre golos marcados e sofridos, que é fator de desempate em caso de igualdade pontual, mais favorável do que os "toffees" (66-42 contra 66-46).





Noutros jogos de quarta-feira, a ex-equipa de José Mourinho, agora treinada por Ryan Mason, que somava três vitórias e uma derrota na "Premier League" desde que rendeu o português no comando técnico, perdeu em casa com o Aston Villa, por 2-1, enquanto o Arsenal, com o internacional luso Cédric Soares no banco de suplentes, de onde não saiu, venceu o dérbi com o Cristal Palace em casa deste, por 3-1.Com estes resultados,O West Ham, que venceu em casa do já despromovido West Bromwich, por 3-1, segue em sexto, com 62 pontos, e recebe na última jornada o Southampton, sendo assim a equipa em melhor posição para assegurar a última vaga para a LE.O Tottenham, que é sétimo, com 59 pontos, e ocupa para já o lugar de acesso à LCE, joga em Leicester no domingo ainda com a LE em vista, o mesmo sucedendo com o Everton, que é oitavo, com os mesmos pontos dos londrinos, e disputa o derradeiro jogo em casa do campeão, Manchester City.Já o Arsenal, que segue em oitavo, com 58, recebe a visita do Brighton e já só pode aspirar ao apuramento para a LCE.