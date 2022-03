Chelsea, Liverpool e Southampton seguem para os ‘quartos’ da Taça de Inglaterra

Reece Burke, aos dois minutos, e Harry Cornick, aos 40, colocaram a formação do Championship por duas vezes em vantagem, mas o espanhol Saúl Ñíguez, aos 27, e o alemão Timo Werner, aos 68, anularam os tentos dos anfitriões, antes de o belga Romelu Lukaku consumar a reviravolta dos ‘blues’, aos 78.



O Liverpool, com o internacional português Diogo Jota de início, também garantiu a qualificação para a próxima fase, graças a um triunfo caseiro sobre o Norwich, por 2-1.



O japonês Takumi Minamino foi o principal ‘obreiro’ da passagem dos ‘reds’, assinando um ‘bis’, aos 27 e 39 minutos, de nada valendo a ténue reação dos ‘canaries’, por intermédio do germânico Lukas Rupp, aos 76.



Para a próxima ronda da Taça de Inglaterra seguiu igualmente o Southampton, que surpreendeu o West Ham por 3-1, com golos de Romian Perraud, James Ward-Prowse e Armando Broja para os ‘saints’, e de Michail Antonio para os ‘hammers’.



Chelsea, Liverpool e Southampton juntam-se nos quartos de final da Taça de Inglaterra a Manchester City, Crystal Palace e Middlesbrough, que asseguraram o apuramento na terça-feira, sendo que faltam ainda apurar duas equipas nos ‘oitavos’, que sairão dos duelos Everton-Boreham Wood, na quinta-feira, e Nottingham Forest-Huddersfield, na próxima segunda-feira.