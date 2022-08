Chelsea-Manchester City anima Taça da Liga inglesa

Os "citizens", bicampeões ingleses, que contam com Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo, medem forças com os "blues", que há dois anos lhes venceram na final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, no Porto.A equipa mais portuguesa do futebol britânico, o Wolverhampton, de Bruno Lage, recebe o Leeds, enquanto o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, é anfitrião do Aston Villa.O Arsenal, de Fábio Vieira, surpreendente líder da liga inglesa, recebe o Brighton, igualmente em forma, com o quinto lugar, numa competição em que o único clube da principal divisão a ter sido eliminado foi o Fulham, orientado por Marco Silva.