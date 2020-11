Chelsea na liderança da Premier League

Os ‘blues’, comandados por Frank Lampard, chegaram à vantagem num lance que parece precedido de falta de Chilwell sobre o central Fernandez, que foi aparentemente empurrado e enviou a bola para a própria baliza.



A vencer desde os 10 minutos, o Chelsea procurou dilatar a vantagem, num jogo em que Timo Werner mostrou pouco acerto na finalização, mas em que conseguiu, ainda assim, assistir na perfeição Abraham para o golo da tranquilidade (2-0), aos 65.



O triunfo de hoje, o quinto consecutivo (três na Liga e dois na ‘Champions’), deixa o Chelsea no primeiro lugar, com os mesmos 18 pontos do que o Leicester, que nesta jornada visita no domingo o Liverpool.



Os ‘blues’ podem ser ultrapassados pelo Leicester, com os mesmos pontos (18), mas pior diferença de golos marcados e sofridos, mas também pelo Tottenham, terceiro, com 17, e que hoje recebe o Manchester City, pelo Liverpool (17 pontos) ou até pelo Southampton (16), que na segunda-feira visita o Wolverhampton.