Chelsea, Newcastle e Aston Villa avançam na Taça de Inglaterra

Em Stamford Bridge, Londres, o primeiro tempo não teve golos, com o albanês Armando Broja a inaugurar o marcador aos 58 minutos, abrindo caminho para os tentos do brasileiro Thiago Silva (66), Sterling (69) e do argentino Enzo Fernández (88), ex-Benfica.



Mais complicada foi a missão do Aston Villa, em Middlesbrough, onde os locais venderam cara a eliminação, já que o único golo do desafio chegou perto do fim, aos 87 minutos, pelos pés do polaco Matty Cash.



Diante do eterno rival Sunderland, atualmente no Championship, o Newcastle impôs um triunfo esclarecedor (3-0), com o sueco Isak a destacar-se com dois remates certeiros, após o autogolo inaugural da autoria de Ballard, companheiro do português Luís Semedo, hoje suplente não utilizado no Stadium of Light.



Os restantes clubes primodivisionários hoje em ação confirmaram igualmente o favoritismo frente a clubes de divisões inferiores.



O Bournemouth venceu no terreno do QPR (3-2), após ter estado com dois golos de desvantagem, o Brighton levou a melhor sobre o Stoke City (4-2), em Stoke on Trent, com André Vidigal em campo nos anfitriões, e o Sheffield United goleou 'fora de portas' o Gillingham (4-0).



O Leicester, líder destacado do segundo escalão, saiu do reduto do Millwall (3-2), em Londres, com um triunfo pela margem mínima, num encontro em que o internacional português Ricardo Pereira anotou o segundo tento dos 'foxes'.



De resto, os semiprofissionais do Maidstone United, da sexta divisão, causaram surpresa ao afastar o Stevenage (1-0), da terceira liga.