Chelsea `obriga` City a adiar festa da Premier League

A três semanas da final da Liga dos Campeões, entre estes mesmos dois emblemas, este jogo no estádio Ethiad foi também um 'ensaio' para o jogo marcado para a Turquia, com os londrinos a reforçarem a ideia de que não estão dispostos a fazer papel de figuração.



A equipa do Chelsea, treinada por Thomas Tuchel, 'toma o gosto' em bater o City, já que há menos de um mês já tinha ganho para a Taça de Inglaterra, nas meias-finais, por 1-0.



Um dia perfeito para o Chelsea, também porque o resultado de hoje permite a ultrapassagem ao Leicester no terceiro lugar da Premier League, logo atrás das formações de Manchester.



O City lidera, com 80 pontos após 35 jornadas, contra 67 do United, que tem dois jogos a menos. Se os 'diabos vermelhos' venceram domingo o Aston Villa, o título fica adiado, se caírem em Birmingham, os 'citizens' fazem a festa com 24 horas de atraso.



Mais atrás na tabela, o Chelsea tem 64 pontos e o Leicester 63, sendo o West Ham distante quinto, com 58 pontos.



No estádio Ethiad, a equipa de Pep Guardiola não foi a mais forte que se poderia apresentar, com nove mudanças face ao onze que há quatro dias tinha jogado contra o Paris Saint-Germain para a 'Champions' - só se mantiveram o guarda-redes Ederson e o central luso Ruben Dias.



João Cancelo foi um dos que teve direito à titularidade, enquanto Bernardo Silva foi 'poupado'.



Tuchel alterou menos e o Chelsea 'só' apresentou cinco modificações, face à meia-final vitoriosa ante o Real Madrid.



Quem foi a jogo aproveitou para uma partida frenética, sobretudo depois do Chelsea ver um golo anulado por fora de jogo de Timo Werner, aos 32 minutos.



Raheem Sterling adiantou o City aos 44, depois de uma intervenção falhada de Andreas Christensen. Logo de seguida, a equipa da casa ganhou um penálti, mas Sergio Aguero desperdiçou o seu 'remate à Panenka', defendido por Mendy.



O marroquino Hakim Ziyech empatou, aos 63, antes de mais dois golos anulados pelo árbitro, por foras de jogo - foi o caso de Werner, aos 79, e Callum Hudson-Odoi, aos 81.



Marcos Alonso, servido por Werner, acabou por dar a vitória aos londrinos, já aos 90+2.



Em momento oposto ao Chelsea está o Tottenham, já sem José Mourinho, derrotado por 3-1 em Leeds e a ver as competições europeias a ficar em risco.



Os 'spurs' ainda seguem em sexto, a dois pontos do West Ham, mas perderão a posição se o Liverpool ganhar ao Southampton.



Também hoje, o Crystal Palace ganhou por 2-0 no campo do Sheffield United, 'lanterna vermelha' e virtualmente despromovido.