Chelsea perde com West Ham e atrasa-se ainda mais na corrida pelo título

09 Dez, 2017, 15:40 / atualizado em 09 Dez, 2017, 17:01 | Futebol Internacional

Um golo madrugador do avançado austríaco Marko Arnautovic, marcado logo aos seis minutos, foi suficiente para proporcionar ao treinador David Moyes a primeira vitória na prova, a terceira do clube londrino, que ocupa o antepenúltimo lugar.



Os 'blues' dispuseram de muito tempo para virar o resultado, mas esbarraram sempre na reforçada defesa da equipa anfitriã -- privada do internacional português José Fonte, devido a lesão -, que conseguiu quebrar uma série negativa de oito jogos consecutivos sem vencer.



O Chelsea, terceiro classificado, voltou a conhecer o sabor da derrota, após sete jornadas invicto, nas quais conquistou seis triunfos e um empate, e pode ser apanhado pelo Liverpool, que ocupa o quarto lugar, caso os 'reds' se imponham no domingo, na receção ao Everton.



A equipa treinada pelo italiano Antonio Conte já não poderá capitalizar o confronto entre os rivais de Manchester, também no domingo, e até pode terminar a ronda a 14 pontos do City, caso o líder vença no estádio do United, segundo colocado, treinado pelo português José Mourinho.