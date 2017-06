Chelsea recebe 173,5 milhões de euros em direitos tv e prémios por ser campeão

Lusa 01 Jun, 2017, 21:04 | Futebol Internacional

Este valor é superior em quase dois terços em relação ao seu antecessor, o Leicester, uma vez que os 'blues' beneficiaram de novos acordos televisivos.



O Sunderland, que desceu de divisão, embolsou, ainda assim, 107,5 milhões de euros.



Os direitos comerciais e de transmissão internacional do campeonato inglês são divididos em partes iguais, garantindo a cada clube 45 milhões de euros.



Metade dos proveitos com as transmissões em Inglaterra é igualmente dividida entre os 20 clubes, nomeadamente 40,5 milhões de euros.



Um quarto do valor é distribuído mediante a posição final da equipa e o outro quarto depende do número de vezes que o jogo do clube é exibido na televisão nacional.



Estas regras explicam porque é que o Manchester City e o Liverpool receberam mais dinheiro do que o Tottenham, apesar deste ter sido vice-campeão.