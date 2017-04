Chelsea reforça liderança e está cada vez mais perto do título em Inglaterra

Lusa 25 Abr, 2017, 22:25 / atualizado em 25 Abr, 2017, 22:34 | Futebol Internacional

Em Stamford Bridge, o avançado espanhol Diego Costa foi a grande figura da partida ao assinar um 'bis', aos 54 e 89 minutos, depois de ter assistido o belga Hazard no primeiro tento da partida, logo aos cinco.



O central Cahill, aos 45+1 minutos, também assinou o seu nome na lista dos marcadores do jogo, enquanto no Southampton, que contou com o português Cedric Soares a titular, o espanhol Oriel Romeu e Bertrand, aos 24 e 90+4, fizeram os golos.



Com este triunfo, O Chelsea passou a somar 78 pontos, mais sete do que o Tottenham, segundo classificado, que tem menos um jogo. Por seu lado, o Southampton segue no nono posto com 40, numa fase em que já assegurou a manutenção e sem qualquer hipótese de lutar pelos lugares europeus.