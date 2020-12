Chelsea soma segundo jogo sem ganhar com empate em casa

Um golo do francês Giroud, aos 34 minutos, tinha posto os londrinos em vantagem, dois dias depois da derrota com o rival Arsenal (3-1), mas o holandês El-Ghazi, aos 50, rematou por entre as pernas do guarda-redes gaulês Mendy e impôs a igualdade.



Num jogo repleto de oportunidades para os dois lados, os "blues" acabaram mais rematadores, sobretudo depois da entrada da dupla alemã Havertz e Werner, mas não conseguiram chegar à vitória.



Com 26 pontos, as duas equipas seguem coladas no quinto posto, com um pecúlio que partilham com Tottenham, de José Mourinho, que tem menos um jogo, e Manchester City, com menos dois.



Se os "spurs" só jogam na quarta-feira, com o Fulham, os "citizens" jogariam ontem (segunda-feiras) em casa do Everton, mas vários casos positivos do novo coronavírus levaram ao adiamento da partida.



Esta terça-feira, o Manchester United, de Bruno Fernandes, procura chegar ao segundo lugar, e aos 30 pontos, na receção ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, após o Leicester ter empatado em casa do Crystal Palace (1-1).



A "Premier League" é liderada pelo Liverpool, com 32 pontos, que, na quarta-feira, defronta o Newcastle em busca de voltar às vitórias, após o empate com o West Bromwich (1-1).