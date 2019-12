Chelsea vence Arsenal no dérbi londrino com reviravolta nos últimos minutos

O Arsenal chegou à vantagem pelo gabonês Aubameyang, aos 13 minutos, com um cabeceamento na sequência de uma assistência, também de cabeça, do defesa central Calum Chambres - que saiu lesionado aos 23 -, após a marcação de um canto.



Na segunda parte, o Chelsea, com uma atitude menos passiva e com o brasileiro naturalizado italiano Jorginho em evidência, 'caiu em cima' do Arsenal e esteve por várias vezes perto do golo.



O empate que o Chelsea já justificava há algum tempo surgiu por Jorginho, aos 83 minutos, na sequência de um erro do guarda-redes alemão Bernd Leno, que saiu em falso na sequência de um livre.



Empolgado pelo empate, o Chelsea chegou ao triunfo com um golo de Tammy Abraham, aos 87 minutos, num lance em que o jogador dos 'blues' trabalhou bem entre dois adversários e rematou entre as pernas de Leno.



Com os três pontos averbados no dérbi londrino, o Chelsea, que segue na quarta posição, passa a somar 35, ficando a três do Manchester City (terceiro colocado), que ainda hoje recebe o Sheffield, enquanto o Arsenal segue em 12.º lugar, com 24 pontos.