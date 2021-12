Chelsea vence Aston Villa e junta-se ao Liverpool em segundo

Beneficiando do facto de os "reds" terem adiado a receção ao Leeds, devido à pandemia de covid-19, o campeão da Europa impôs-se, com dificuldade, na visita ao Aston Villa, desfalcado do seu treinador, Steven Gerrard, infetado com o coronavírus.Aos 28 minutos, o defesa Reece James tentou cortar um cruzamento da direita, acabando por elevar a bola, desviando-a do alcance do guarda-redes Mendy e colocando os anfitriões na frente.Volvidos quatro minutos, o defesa polaco Matty Cash errou na cobertura a Callum Hudson-Odoi, acabando por o derrubar na área, cometendo penálti que o italiano Jorginho converteu no 1-1.O ponta-de-lança belga Romelu Lukaku começou o jogo no banco de suplentes, porém seria decisivo na reviravolta, quando, aos 56 minutos, se antecipou à defesa para cabecear uma bola cruzada na esquerda por Trevoh Chalobah.Aos 90+2, com a equipa em aflição, o possante avançado belga protagonizou um contra-ataque travado só com penálti, que Jorginho voltou a converter, agora no 3-1 final.

O jogo de domingo entre Leeds e Liverpool já tinha sido adiado, no "boxing day", jornada tradicional a seguir ao Natal, e que também viu serem cancelados, igualmente devido a surtos do coronavírus, os jogos entre Wolverhampton e Watford e entre Burnley e Everton.