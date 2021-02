Chelsea vence Barnsley e segue para os "quartos" da Taça de Inglaterra

Na visita ao campo do 13.º classificado do "Championship", o ponta-de-lança inglês anotou o único tento dos "blues", aos 64 minutos, limitando-se a concretizar à boca da baliza um cruzamento do lateral Reece James.A formação comandada por Thomas Tuchel garantiu, assim, a última vaga nos quartos de final da competição, em que vai receber o Sheffield United, segundo ditou o sorteio já realizado.Já o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, foi eliminado pelo Southampton, ao perder por 2-0 em casa. Danny Ings, aos 49 minutos, e Stuart Armstrong, aos 90, marcaram os tentos dos "saints", que na próxima ronda vão defrontar o Bournemouth, o único representante do segundo escalão ainda em prova.Os portugueses Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira e Fábio Silva foram titulares nos "wolves", enquanto Pedro Neto foi lançado por Nuno Espírito Santo no decorrer do segundo tempo.Além do Chelsea-Sheffield United e do Bournemouth-Southampton, o sorteio dos quartos de final ditou um Everton-Manchester City e um Leicester-Manchester United.Os jogos da próxima ronda estão agendados para o fim de semana de 20 e 21 de março.