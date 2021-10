Chelsea vence Brentford e continua na liderança da liga inglesa

Um golo de Ben Chilwell, aos 45 minutos, garantiu o triunfo da equipa orientada pelo alemão Thomas Tuchel, que segue isolada na liderança, com 19 pontos, mais um do que o Liverpool, que é segundo e que na próxima semana defronta o Manchester United.



Ao início da tarde, os ‘reds’, adversários do FC Porto na Liga dos Campeões, golearam o Watford por 5-0 e assumiram provisoriamente a liderança.



O Manchester City segue na terceira posição, com 17 pontos, depois de hoje se ter imposto ao Burnley, por 2-0, num encontro em que Bernardo Silva inaugurou o marcador.



Ruben Neves esteve também em destaque na jornada ao apontar, já em tempo de descontos, o golo que garantiu o triunfo, por 3-2, do Wolverhampton sobre o Aston Villa, depois da equipa orientada por Bruno Lage ter estado a perder por 2-0.



O Manchester United, com os portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no ‘onze’ titular, somou o terceiro jogo sem vencer na liga inglesa, ao perder no terreno do Leicester por 4-2.