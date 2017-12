Chelsea vence e `cola-se` ao Manchester United

Lusa 02 Dez, 2017, 15:35 / atualizado em 02 Dez, 2017, 15:36 | Futebol Internacional

Em Stamford Bridge, o Newcastle, que leva seis jogos sem vencer, cinco dos quais são derrotas, até foi a primeira equipa a marcar, por Gayle, aos 12 minutos, mas os campeões ingleses deram a volta ainda antes do intervalo, com golos do belga Hazard, aos 21, e do espanhol Morata, aos 33.



Na segunda parte, Hazard bisou, aos 74 minutos de grande penalidade, e confirmou o triunfo do Chelsea, que passou a somar 32 pontos e colou-se no segundo posto ao Manchester United, que defronta hoje o Arsenal, em Londres.



Os 'blues' colocaram-se também provisoriamente a oito pontos do líder Manchester City, que recebe domingo o West Ham.



Por seu lado, o Newcastle, do espanhol Rafa Benitez, segue no 12.º posto, com 15 pontos, cinco acima da zona de despromoção.