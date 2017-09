Chelsea vence em Leicester, Marco Silva ganha fora e continua imbatível

Lusa 09 Set, 2017, 17:54 | Futebol Internacional

A formação liderada por Marco Silva saiu vitoriosa do terreno do Southampton por 2-0, numa ronda em que Arsenal e Tottenham regressaram aos triunfos.



Com Adrien Silva a assistir ao encontro na bancada, o Chelsea somou a terceira vitória seguida na prova, com golos do espanhol Morata, aos 41 minutos, e do francês Kante, antigo jogador do Leicester, aos 50. Vardy, na marcação de uma grande penalidade, reduziu a diferença, aos 62.



Com este triunfo, os campeões ingleses passaram a somar nove pontos e igualaram provisoriamente o Manchester United no segundo lugar. 0s 'red devils, que iniciaram a ronda como lideres isolados, atuam ainda hoje no campo do Stoke City.



Logo atrás, no quarto lugar com oito pontos, aparece com surpresa o Watford, com Marco Silva a manter-se imbatível no comando dos 'hornets' na Premier League.



A equipa do treinador luso foi vencer a Southampton com golos do francês Doucoure, aos 38 minutos, e do holandês Janmaat, aos 66. O português Cedric foi titular na formação na casa.



O Tottenham, que vinha de um surpreendente empate caseiro com o Burnley (1-1), aumentou os seus níveis de confiança com uma vitória por 3-0 no campo do Everton, com Harry Kane a assinar um 'bis'. O dinamarquês Eriksen também marcou para os londrinos.



Depois de duas derrotas seguidas, incluindo um pesado 4-0 em Liverpool, o Arsenal deu um 'pontapé na crise' e bateu em casa o Bournemouth, por 3-0, com Wellbeck em destaque. O avançado inglês marcou aos seis e 50 minutos, tendo pelo meio, aos 27, assistido francês Lacazette.



Destaque ainda para a primeira vitória do recém-promovido Brighton, que recebeu e bateu o West Bromwich por 3-1.



No arranque da ronda, o Manchester City assumiu provisoriamente a liderança do campeonato após 'esmagar' o Liverpool, por 5-0, num encontro que ficou também marcado pela lesão de Ederson, ex-guarda-redes do Benfica.



Em Manchester, com a formação em casa já em vantagem, graças ao argentino Sergio Aguero, que marcou aos 24 minutos, o guardião brasileiro teve que sair do relvado de maca depois de ter sofrido uma entrada muito violenta de Sadio Mané, aos 37. O jogador do Liverpool viu o cartão vermelho direto.



Antes de sair, Ederson, que levou com um pontapé na cabeça, esteve vários minutos a ser assistido no relvado, mas no final do jogo, através das redes sociais, revelou que tudo não passou de um susto.



Ainda antes do intervalo, o Manchester City aumentou a diferença, por Gabriel Jesus, aos 45+6 minutos.



Na segunda parte, o avançado brasileiro voltou a 'faturar', aos 53 minutos, tendo depois entrado em ação o alemão Leroy Sané, que confirmou a goleada com um 'bis' aos 77 e 90+1.



O português Bernardo Silva foi suplente não utilizado no City.



Com este resultado, a equipa de Pep Guardiola passou a somar 10 pontos e ascendeu à condição ao primeiro lugar da 'Premier League', com um de vantagem sobre o Manchester United.



Por seu lado, o Liverpool sofreu o primeiro desaire da temporada e desceu para já para o sétimo posto, com sete pontos.