Chelsea vence Newcastle com golo de Havertz ao `cair do pano`

A jogar em casa, a equipa de Thomas Tuchel, que vive dias de incerteza devido às sanções impostas ao seu proprietário, o russo Roman Abramovich, venceu pela margem mínima e somou o quinto triunfo consecutivo na Premier League.



Os ‘blues’ mantêm-se no terceiro lugar, com 59 pontos, menos 10 do que o líder Manchester City (69) e menos sete face ao Liverpool, segundo colocado.



Em Liverpool, o Wolverhampton, treinado pelo português Bruno Lage, venceu o Everton, com André Gomes no banco, por 1-0, com um golo de Conor Coady, aos 69 minutos, a passe de Rúben Neves, que foi titular juntamente com José Sá e João Moutinho.



Os portugueses Daniel Podence, Trincão e Fábio Silva também foram utilizados nos ‘wolves’, que seguem na sétima posição, com 46 pontos, menos dois do que o Arsenal, que é sexto e que ainda hoje defronta o Leicester.



O West Ham venceu o Aston Villa por 2-1 e subiu provisoriamente ao quinto lugar, com os mesmos pontos do Arsenal.



O ucraniano Yarmolenko, que no início da ofensiva militar russa ao seu país foi dispensado dos trabalhos da equipa, marcou o primeiro golo do West Ham, aos 70 minutos, e o espanhol Pablo Fornals apontou o segundo (82), enquanto Jacob Ramsey (90), ‘faturou’ para os visitantes.



Um ‘bis’ de Cucho, que marcou aos 14 e 34 minutos, garantiu o triunfo por 2-1 do Watford no terreno do Southampton, e permitiu à equipa subir ao 18.º lugar da liga inglesa, em igualdade pontual com o Everton, que é 17.º.



O Norwich somou a sexta derrota consecutiva, ao ceder por 2-1 na visita ao Leeds, e mantém a última posição da tabela, com 17 pontos, menos quatro do que o Burnley, que é penúltimo.