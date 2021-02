Chelsea vence Newcastle e volta ao top-4 da Liga inglesa

O francês Olivier Giroud, que tinha sido lançado por Thomas Tuchel aos 20 minutos, para o lugar do lesionado Tammy Abraham, abriu o marcador aos 31, enquanto o alemão Timo Werner fixou o resultado diante do 17.º colocado, aos 39.



Pela primeira vez esta época, os ‘blues’ somaram quatro triunfos consecutivos na ‘Premier League’ e continuam sem perder sob o comando de Tuchel, que apenas cedeu um empate, logo na estreia, diante do Wolverhampton (0-0), de Nuno Espírito Santo.



A formação londrina passou a somar 42 pontos e ascendeu ao quarto lugar, sendo que desde a 11.ª jornada que não integrava o ‘top-4’ da classificação, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.



Com a mesma pontuação do Chelsea, mas com desvantagem na diferença de golos, surge o West Ham, que hoje venceu por 3-0 o lanterna-vermelha Sheffield United, formação que parece cada vez mais condenada à descida de divisão.



Declan Rice, aos 41 minutos, de grande penalidade, Issa Diop, aos 58, e Ryan Fredericks, aos 90+6, anotaram os tentos dos ‘hammers’, que ocupam o quinto posto, com mais dois pontos do que o Liverpool (40).



A Liga inglesa é liderada pelo Manchester City, que soma 53 pontos, mais sete do que o Manchester United e o Leicester, que completam o pódio.