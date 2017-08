Chelsea vence pela primeira vez com `bis` de Alonso

Lusa 20 Ago, 2017, 18:51 | Futebol Internacional

No Estádio Wembley, casa emprestado dos 'spurs', o lateral espanhol fez o golo da vitória dos 'blues', aos 88 minutos, num lance com muitas culpas para o guarda-redes francês Lloris.



Antes, Alonso tinha inaugurado o marcador, aos 24 minutos, na marcação de um livre direto, e o belga Batshuayi, com um autogolo, recolocou o empate no marcador, aos 82.



Foi a primeira vitória do Chelsea na edição 2017/18 da 'Premier League', depois de ter iniciado a temporada com uma surpreendente derrota caseira perante o Burnley (3-2).



Os campeões ingleses passaram a somar três pontos e seguem a meio da tabela em igualdade com mais sete equipas, incluindo o Tottenham, que sofreu o primeiro desaire.



No primeiro jogo do dia, o Huddersfield juntou-se ao grupo de líderes do campeonato, após receber e vencer por 1-0 o Newcastle, que continua sem pontuar, num duelo entre equipas recém-promovidas.



No Estádio Galpharm, o australiano Aaron Mooy fez o único golo da partida, aos 50 minutos, e garantiu novo triunfo do Huddersfield, que está de regresso ao principal escalão inglês, após 26 anos de ausência.



A formação comandada pelo norte-americano David Wagner passou a somar seis pontos e juntou-se ao Manchester United, de José Mourinho, e ao West Bromwich no topo da 'Premier League'.



Por seu lado, o Newcastle, que passou uma temporada no 'Championship' (segundo escalão), continua sem qualquer ponto no regresso aos 'grandes' do futebol inglês e também ainda não marcou qualquer golo.