Chelsea vence Watford e segura quarto lugar em Inglaterra

Golos do francês Giroud, aos 28 minutos, do brasileiro Willian, de grande penalidade, aos 43, e de Barkley, aos 90+2, deram a vitória aos ‘blues', que voltaram aos triunfos após perderem com o West Ham (3-2) na ronda anterior, conservando o quarto posto, com 57 pontos, a um do terceiro, o Leicester, e com mais dois do que os ‘red devils'.



Na outra ponta da tabela, o Watford é 17.º, com 28 pontos, mais um do que Aston Villa, 18.º e com um jogo a menos, e Bournemouth, 19.º, ambos já em posição de despromoção ao escalão secundário.



Antes, o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e sexto colocado, com 52 pontos, perdeu por 2-0 na receção ao Arsenal, deixando fugir o Manchester United no quinto lugar, na sequência dos golos de Bukayo Saka (43 minutos) e Lacazette (86).



O internacional português Cédric Soares voltou a ser titular no Arsenal, enquanto o Wolverhampton, além de Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho, contou com Diogo Jota e Pedro Neto, que foram ‘lançados' por Nuno Espírito Santo no decorrer da segunda parte.



Também hoje, os ‘red devils' golearam na receção ao Bournemouth, por 5-2, novamente com Bruno Fernandes em destaque, fazendo duas assistências antes de fechar o marcador, aos 59 minutos, na marcação de um livre direto, depois de já ter ‘bisado' na ronda anterior, diante do Brighton.



A formação comandada por Ole Gunnar Solskjaer continua a três pontos do Leicester, terceiro classificado, que colocou fim a uma série de três jogos sem vencer e bateu por 3-0 o Crystal Palace.



Sem o internacional português Ricardo Pereira, ainda a recuperar de grave lesão num joelho, os 'foxes' conseguiram o primeiro triunfo desde a retoma da competição, com um golo do nigeriano Kelechi Iheanacho, aos 49 minutos, e dois de Jamie Vardy, aos 77 e 90+4, que conseguiu ultrapassar os 100 golos na competição e reforçar a liderança da tabela de melhores marcadores.