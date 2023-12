Chelsea volta a perder em Inglaterra, agora frente aos Wolves

O Chelsea voltou hoje a perder na Liga inglesa de futebol, agora no campo do Wolverhampton (2-1), que teve três portugueses em campo, no fecho da 18.ª jornada.

No Molineux, o Chelsea somou a terceira derrota nos últimos quartos jogos na Premier League, a oitava no total, e a quarta seguida em jogos fora de Stamford Bridge, algo que não acontecia há 23 anos.



Os ‘wolves’ passaram para a frente do marcador aos 51 minutos, com um golo do gabonês Lemina, e o irlandês Matt Doherty aumentou a diferença, aos 90+3. Christopher Nkunku ainda reduziu para os ‘blues’, aos 90+6, num golo que acabou por ser insuficiente para fugir à derrota.



José Sá, Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares na equipa da casa.



O Chelsea segue no 10.º posto, com 22 pontos, agora em igualdade precisamente com os ‘wolves’ e com o Bournemouth.