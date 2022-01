Chelsea volta a vencer Tottenham e assegura vaga na final da Taça da Liga

O único golo da partida foi marcado pelo central e internacional alemão Antonio Rudiger, aos 18 minutos, uma vantagem que, praticamente, sentenciou a eliminatória, visto que na primeira mão, em Stamford Bridge, os 'blues' já tinham vencido por 2-0.



A equipa do Tottenham ainda chegou a introduzir a bola na baliza do Chelsea, aos 64 minutos, por Harry Kane, mas a jogada foi anulada por posição de fora de jogo ao avançado inglês, após recurso ao vídeoárbitro.



O Chelsea vai agora defrontar na final o Liverpool ou o Arsenal, que se enfrentam em duas mãos, a primeira já esta quinta-feira, em Anfield Road, e a segunda uma semana depois, em Londres, no estádio Emirates.