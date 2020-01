"Chicharito" Hernández deixa Sevilha e vai para o Los Angeles Galaxy

“O Sevilha agradece o desempenho e a aplicação de ‘Chicharito’ durante estes meses e deseja-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa profissional”, escreveu o clube andaluz.



Chegado a Sevilha no verão, proveniente dos ingleses do West Ham, o mexicano de 31 anos, que na sua carreira representou o Manchester United, o Real Madrid ou o Bayer Leverkusen, participou em 15 jogos, tendo marcado somente três golos, pelo que não convenceu o treinador, o ex-portista Julen Lopetegui.



O técnico também já tinha prescindido do avançado israelita Munnas Dabbur, que também chegou no início da época, tendo, entretanto, garantido o concurso do marroquino Youssef En-Nesyri, oriundo do Leganés.