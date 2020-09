Chileno Arturo Vidal reforça o Inter Milão

Arturo Vidal, de 33 anos, regressa à Série A depois da sua passagem pela Juventus, de 2011 a 2015, coroada com quatro títulos de campeão italiano, três dos quais com o treinador italiano Antonio Conte, que reencontra no Inter Milão.



O médio chileno chegou ao FC Barcelona no verão de 2018 e na primeira das duas épocas em Camp Nou somou o seu oitavo título consecutivo de campeão em três países diferentes, após Juventus (Itália) e Bayern Munique (Alemanha).



Vidal participou em 96 jogos pelos catalães ao longo das duas temporadas, marcando 11 golos nesse período, e o acordo firmado entre o FC Barcelona e o Inter Milão prevê o pagamento de até um milhão de euros em variáveis por objetivos.



O médio chileno tinha contrato com o FC Barcelona até 2021, mas não fazia parte dos planos do novo técnico holandês Ronald Koeman, tal como o croata Ivan Rakitic e o uruguaio Luis Suarez, pelo que o clube concordou em dispensá-lo.



Frequentemente titular no FC Barcelona sob o comando de Ernesto Valverde e Quique Setien, Arturo Vidal passou a ‘descartável’ com Ronald Koeman, após a embaraçosa derrota por 8-2 com o Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões.