Christian Eriksen assina pelos ingleses do Brentford

A contratação foi efetuada após uma “”, refere o Brentford, explicando que o médio já foi vacinado contra a covid-19 e que viaja em breve para Inglaterra, sendo esperado nos treinos ainda esta semana.Eriksen, de 29 anos, sofreu uma paragem cardíaca no jogo entre Dinamarca e Finlândia (0-1), em 13 de junho do último ano, e não voltou a jogar desde então. O médio, que tem um desfibrilador no peito, acabou por rescindir contrato com os italianos de Inter Milão e estava sem clube.”, afirmou o treinador do Brentford, o também dinamarquês Thomas Frank.

Após 23 jornadas, o Brentford ocupa o 14.º lugar da Premier League, com 23 pontos.