Christian Streich deixa Friburgo 30 anos depois

”, considerou Christian Streich, num vídeo publicado pelo Friburgo.Streich, de 58 anos, também conhecido pelas fortes posições em questões sociais e no combate à extrema-direita na Alemanha, passou toda a sua carreira de treinador no Friburgo, desde os juniores até assumir a equipa sénior em 2011/12.Sob a sua orientação, o Friburgo chegou em 2022/23 pela primeira vez aos oitavos de final da Liga Europa, que repetiu esta época, e foi finalista vencido da Taça da Alemanha em 2021/22, perdendo nas grandes penalidades diante do Leipzig (1-1, 4-2).Nesta época, o Friburgo segue em nono lugar na Bundesliga, a dois pontos do Augsburgo, sétimo, já em zona de qualificação europeia.O treinador, filho de um talhante e que se desloca muitas vezes de bicicleta para os treinos, tornou-se uma figura emblemática de Friburgo também pelas suas tomadas de posição em questões políticas e sociais.”, comentou Streich em janeiro, em relação à ascensão do partido populista de extrema-direita (AfD).