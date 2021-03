Ciclista Fabio Jakobsen avança no processo de recuperação

”, escreveu o ciclista da Deceuninck-QuickStep na sua conta na rede social Facebook.Fabio Jakobsen, de 24 anos, sofreu nova intervenção cirúrgica para reconstrução do rosto em 11 de fevereiro, dando agora conta de que serão necessários “quatro a cinco meses para que tudo cicatrize” e para que possa ter os seus “novos dentes”.”, concluiu.O jovem ciclista, companheiro do português João Almeida da Deceuninck-QuickStep, sofreu uma queda grave na primeira etapa da Volta à Polónia, em 5 de agosto, quando o compatriota Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) o atirou contra as barreiras num ‘sprint’ a 80 km/hora.Jakobsen, que perdeu todos os dentes, à exceção de um, e teve de levar 130 pontos na face, ficou em estado grave e foi mesmo colocado em coma induzido pelos médicos, ficando internado durante uma semana na unidade de cuidados intensivo do hospital de Santa Bárbara, em Sosnowiec (Polónia).Posteriormente, foi operado para reconstrução do rosto, tendo-lhe sido retirado um osso da zona pélvica para ser colocado nos maxilares.

A União Ciclista Internacional suspendeu Dylan Groenewegen por nove meses, até maio de 2021, a mais longa sanção aplicada a um corredor sem ser por doping.