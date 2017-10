Cinco equipas portuguesas voltam às provas da UEFA

Mário Aleixo - RTP 16 Out, 2017, 09:07 | Futebol Internacional

AOs compromissos das equipas portuguesas começa já esta terça-feira com o FC Porto a jogar frente ao Leipzig, na Alemanha, a partir das 19h45, em jogo com transmissão televisiva na RTP 1.



A equipa azul e branca faz a viagem para solo germânico na manhã desta segunda-feira.



Nesta altura o Grupo G é comandado pelo Besiktas com seis pontos, seguido do FC Porto com três, Mónaco e Leipzig com um ponto, cada.

Benfica e Sporting jogam quarta-feira

No Grupo A o Benfica recebe o Manchester United num jogo onde a margem de erro da equipa encarnada é mínima, ou, já nem existe.



Os encarnados ocupam o último lugar do grupo sem qualquer ponto. No primeiro lugar estão os "red devils" com seis pontos, seguidos de Basileia e CSKA de Moscovo, cada um com três conquistados.



No Grupo D O Sporting desloca-se a Turim para defrontar a Juverntus. As duas equipas têm três pontos e não querem perder a corrida a um dos dois primeiro lugares do grupo que dá acesso à próxima eliminatória da competição.



No outro desafio do grupo os extremos tocam-se com o líder Barcelona (6 pontos) a receber o Olympiacos (sem qualquer ponto).



Os encontros de Benfica e Sporting têm o início marcado para as 19h45.

Quinta-feira há Liga Europa

Sp. Braga e V. Guimarães fecham a semana de jogos da UEFA para as equipas lusas.



No Grupo C o Sp. Braga (1º) recebe o Ludogorets (2º) e, em caso de vitória os bracarenses podem dar um passo quase decisivo para o apuramento.



O grupo tem o Sp. Braga na liderança com seis pontos, seguido do Ludgorets com quatro, Basaksehir com um ponto e TSG Hoffenheim ainda sem pontuar.



O jogo no Minho está marcado para as 20h05 de quinta-feira.



No Grupo I o V. Guimarães desloca-se a França para defrontar o Marselha, num jogo com início às 18h00.



Os vimaranenses são últimos do grupo com um ponto conquistado e a margem de erro é curta.



A classificação é comandada pelo Red Bull Salzburg com quatro pontos, seguido do Marselha e Konyaspor ambos com três pontos.



Todos os jogos terão relato em direto na Antena 1.