Cinco novidades na primeira convocatória de Bubista para particulares de Cabo Verde

Dylan Tavares, Steve Furtado, Patrick Andrade, Willis Furtado e Willy Semedo são as novidades na primeira convocatória do selecionador de futebol de Cabo Verde, Bubista, para os jogos particulares com Andorra e Guiné Conacri, em outubro.